اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مارس 2021 12:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة العالمية: دول إقليم شرق المتوسط تحصل على حصة لقاح كوفاكس مايو المقبل

السبت، 13 مارس 2021 12:29 م
الصحة العالمية: دول إقليم شرق المتوسط تحصل على حصة لقاح كوفاكس مايو المقبل منظمة الصحة العالمية
كتب ــ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت منظمة الصحة العالمية، إنه بحلول مايو 2021 ستكون جميع دول إقليم شرق المتوسط حصلت علي حصتها من لقاح كورونا "كوفاكس".
 
وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن الأردن استلم الشحنة الأولى من لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا والتي تحتوي على 144,000 جرعة وذلك عن طريق مرفق كوفاكس.
 
جدير بالذكر، أن "كوفاكس" هو مرفق عالمي يُمثل الشراكة التي تجمع بين منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي التي تعمل على التوزيع العادل للقاحات كورونا، وتضم 190 دولة يزيد عدد سكانها عن 7 مليارات شخص وتضمن الوصول العادل والمتساوي إلى لقاحات كوفيد – 19 والتي تنقلها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

الصحة العالمية

لقاح كورونا

كوفاكس

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة البريطانية: الجرعة الأولى من لقاح كورونا تقلل نقل العدوى بنسبة 30%

السبت، 13 مارس 2021 12:00 م

الصحة: لقاح كورونا للفئات الأولى بالتطعيم مجانا فى 40 مركزا بالجمهورية

السبت، 13 مارس 2021 09:00 ص

الأردن تعلن استلام 144 ألف جرعة كشحنة أولى من لقاحات كورونا

السبت، 13 مارس 2021 07:00 ص

هل يمكن للقاح كورونا أن ينقل الفيروس بدلا عن الوقاية؟ .. التعليم العالى تحيب

الجمعة، 12 مارس 2021 11:22 م

"آمنة وفعالة" تعرف على أهم لقاحات كورونا داخل مصر..."فيديو"

الجمعة، 12 مارس 2021 10:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة