الصحة العالمية: دول إقليم شرق المتوسط تحصل على حصة لقاح كوفاكس مايو المقبل

كتب ــ وليد عبد السلام

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه بحلول مايو 2021 ستكون جميع دول إقليم شرق المتوسط حصلت علي حصتها من لقاح كورونا "كوفاكس".

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن الأردن استلم الشحنة الأولى من لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا والتي تحتوي على 144,000 جرعة وذلك عن طريق مرفق كوفاكس.

جدير بالذكر، أن "كوفاكس" هو مرفق عالمي يُمثل الشراكة التي تجمع بين منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي التي تعمل على التوزيع العادل للقاحات كورونا، وتضم 190 دولة يزيد عدد سكانها عن 7 مليارات شخص وتضمن الوصول العادل والمتساوي إلى لقاحات كوفيد – 19 والتي تنقلها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).