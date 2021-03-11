اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مارس 2021 06:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات..وزارة التنمية المحلية تنفى صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء الجديدة

الخميس، 11 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..وزارة التنمية المحلية تنفى صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء الجديدة وزارة التنمية المحلية
إعداد – أسامة عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.



التعليم تعلن المقررات المخصصة لامتحانات الشهور للترم الثانى لطلاب النقل

الحكومة تنفى مد وقف تراخيص بناء الوحدات السكنية بالمحافظات 6 أشهر جديدة

الصحة تدفع بـ 23 سيارة إسعاف لنقل المصابين والوفيات فى حريق مصنع العبور

وزارة التنمية المحلية تنفى صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء الجديدة

الصحة تكشف 10 قواعد ذهبية للوقاية من كورونا داخل المدارس.. فيديو

77.2 % نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

وزيرة الهجرة: 9.5 مليون التعداد الفعلى للمصريين فى الخارج..صور

وزيرة الهجرة: مبادرة "اتكلم عربى" للمصريين بالخارج لمواجهة طمس الهوية العربية..صور

التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات مارس لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

التموين: استمرار طرح لتر زيت الطعام بالبطاقات بسعر 17 جنيها

"الصحة" تسجل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة وخروج 501 متعافٍ
 


حصاد الوزارات

التعليم

الحكومة

تراخيص البناء

الصحة

حريق

حريق مصنع العبور

كورونا

فيرس كورونا

اصابات كورونا

الهجرة

اتكلم عربى

التأمينات

صرف معاشات

زيت طعام

التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة