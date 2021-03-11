حصاد الوزارات..وزارة التنمية المحلية تنفى صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء الجديدة

إعداد – أسامة عبد الحميد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.





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