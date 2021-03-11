وزيرة الهجرة: مبادرة "اتكلم عربى" للمصريين بالخارج لمواجهة طمس الهوية العربية

كتب محمد السيد

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن عودت وزارة الهجرة بقرار من رئيس الجمهورية، إيمانا منه بقوة ودور المصريين فى الخارج، مضيفة أننا أعطينا ملف المصريين بالخارج اهتماما كبيرا.

وأضافت خلال كلمة لها فى اللقاء الذى ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف، أن التعريف بمفاهيم الأمن القومى المصرى مهمة وطنية، متابعة: "لذلك نظمنا لهم العديد من البرامج، كما أن أكاديمية ناصر العسكرية نظمت لنا العديد من الزيارات، فمن المهم أن يتعرف أبناء الجاليات المصرية على جهود الدولة فى شأن حقوق المرأة، وما حصلت عليه المرأة من مكتسبات".

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن شريحة الدارسين بالخارج شريحة مهمة، وهى شريحة العقول المهاجرة، وأن الوزارة اهتمت بهم ونظمت لهم تدريبا، مشيرة إلى انه تم تدشين مركز وزارة الهجرة للحوار مع الشباب الدارسين بالخارج للتدريب، وسيتم تنظيم لقاء بين وزير الرى وشباب الدارسين بالخارج.

وتابعت: "نظمنا مبادرات مع الجيل الثانى والثالث من أبناء المهاجرين، وأطلقنا مبادرة اتكلم عربى لأبناء الجيل الثانى والثالث، حتى لا تنسى اللغة العربية والهوية، لتشجيعهم كى يتحدثوا باللغة العربية، مشددة أن حرب طمس الهوية من التحديات التى نواجهها، وتلقينا طلبات من الأسر المصرية ودول اخرى لتنظيم مبادرة "اتكلم عربى" للحفاظ على هويتنا العربية.