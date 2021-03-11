اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مارس 2021 02:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة: مبادرة "اتكلم عربى" للمصريين بالخارج لمواجهة طمس الهوية العربية

الخميس، 11 مارس 2021 01:26 م
وزيرة الهجرة: مبادرة "اتكلم عربى" للمصريين بالخارج لمواجهة طمس الهوية العربية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن عودت وزارة الهجرة بقرار من رئيس الجمهورية، إيمانا منه بقوة ودور المصريين فى الخارج، مضيفة أننا أعطينا ملف المصريين بالخارج اهتماما كبيرا.
 
وأضافت خلال كلمة لها فى اللقاء الذى ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف، أن التعريف بمفاهيم الأمن القومى المصرى مهمة وطنية، متابعة: "لذلك نظمنا لهم العديد من البرامج، كما أن أكاديمية ناصر العسكرية نظمت لنا العديد من الزيارات، فمن المهم أن يتعرف أبناء الجاليات المصرية على جهود الدولة فى شأن حقوق المرأة، وما حصلت عليه المرأة من مكتسبات". 
 
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن شريحة الدارسين بالخارج شريحة مهمة، وهى شريحة العقول المهاجرة، وأن الوزارة اهتمت بهم ونظمت لهم تدريبا، مشيرة إلى انه تم تدشين مركز وزارة الهجرة للحوار مع الشباب الدارسين بالخارج للتدريب، وسيتم تنظيم لقاء بين وزير الرى وشباب الدارسين بالخارج.
 
وتابعت: "نظمنا مبادرات مع الجيل الثانى والثالث من أبناء المهاجرين، وأطلقنا مبادرة اتكلم عربى لأبناء الجيل الثانى والثالث، حتى لا تنسى اللغة العربية والهوية، لتشجيعهم كى يتحدثوا باللغة العربية، مشددة أن حرب طمس الهوية من التحديات التى نواجهها، وتلقينا طلبات من الأسر المصرية ودول اخرى لتنظيم مبادرة "اتكلم عربى" للحفاظ على هويتنا العربية.
 
 
 

المجلس الأعلى للاعلام

نبيلة مكرم

اخبار مصر

وزيرة الهجرة

الاعلى للاعلام

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف المصرية .. 6 توصيات لاجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والقيادات الإعلامية.. الرئيس السيسى يستقبل سعد الحريرى بقصر الاتحادية.. «المالية» تنفى خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

الأربعاء، 03 فبراير 2021 11:00 م

6 توصيات لاجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والقيادات الإعلامية.. مدونة سلوك للمحتوى الأخلاقى وتدريب صحفيى الحوادث للتعامل مع محاضر الشرطة ودعوة مديريات الأمن لسرعة إصدار البيانات.. وإشادة بدور الإعلام الوطنى

الأربعاء، 03 فبراير 2021 03:17 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة