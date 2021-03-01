أخبار × 24 ساعة.. مستشار الرئيس للصحة: اللقاحات المتاحة فى مصر آمنة وفاعلة

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

مستشار الرئيس للصحة: اللقاحات المتاحة فى مصر آمنة وفاعلة والاستجابة خطوة حضارية

رئيس الوزراء يكلف التضامن بسرعة تأثيث الوحدات البديلة لسكان المناطق العشوائية

نيفين القباج: ميكنة 32% من وحدات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية

مستشار الرئيس للصحة: اللقاحات المتاحة فى مصر آمنة وفاعلة والاستجابة خطوة حضارية

"الآثار" تعلن حملة ترويجية دولية بتكلفة 30 مليون دولار

رئيس الوزراء: تكليف من الرئيس بسرعة إنجاز منظومة التأمين الصحى الشامل

96.92 % نسبة حضور طلاب الصف الرابع الابتدائى فى امتحان الفصل الدراسى الأول

التضامن : 3.8 مليون أسرة تستفيد من تكافل وكرامة ونطمح للوصول لـ 4 ملايين

إعادة الامتحان للطلاب المتأخرين عن موعد أداء الاختبار بمعهد الخدمة الاجتماعية

الكهرباء: 24 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى فى تطوير الشبكات بحياة كريمة

مستشار رئيس الجمهورية: هيئة الدواء وافقت على استخدام لقاح "جونسون"

رئيس الوزراء يكلف التضامن بسرعة تأثيث الوحدات البديلة لسكان المناطق العشوائية

وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر 90 عاما متأثرا بفيروس كورونا

وزيرة الثقافة: رعاية السيدة انتصار السيسي لجائزة المبدع الصغير قوة دفع كبيرة

الرئيس السيسي يطلع على دراسة إنشاء المركز المصرى للجينوم

الرئيس يوجه بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب

فيديو.. كلمة السيدة انتصار السيسي خلال إعلان تفاصيل جائزة المبدع الصغير

غدا شبورة بكافة الأنحاء وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالعاصمة 12 درجة

مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 28 مارس المقبل

التعليم: حفظ الامتحان الإلكترونى تلقائيا للطالب بعد انتهاء الإجابة عن الأسئلة

التعليم: 96.6 % أدوا امتحان العربى إلكترونيا و99.2% اختبروا فى الجبر

التعليم: لن يضار أى طالب يتعرض لمشكلة فى الامتحان الإلكترونى