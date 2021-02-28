التعليم: 96.6 % أدوا امتحان العربى إلكترونيا و99.2% اختبروا فى الجبر

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن 566 ألف و400 طالب/طالبة بالصف الثانى الثانوي، أدوا اليوم الأحد، اختبار مادتى "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل وحساب المثلثات"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى تستمر حتى 11 مارس 2021.

وتمكن 547 ألفًا و222 طالب وطالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 96.6%، بينما تمكن 561 ألفًا و986 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات بنسبة 99.2%.

كما أدى 26740 طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالى 27938 طالب/طالبة بنسبة حضور 95.71%.

كما أدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائى الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

جدير بالذكر أن غدًا الأثنين الموافق 1 مارس 2021 يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادتى "اللغة الأجنبية الأولى" و"الجغرافيا" على فترتين.