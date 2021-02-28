التعليم: حفظ الامتحان الإلكترونى تلقائيا للطالب بعد انتهاء الإجابة عن الأسئلة

كتب محمود طه حسين

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تساؤلات حول مدى حفظ الامتحان الإلكترونى تلقائيا للطلاب عند ظهور رسالة قيد التقدم على التابلت، وبعد الإجابة عن الأسئلة، قائلة: "يتم إرساله تلقائيا وحفظه ولا داعى للقلق".

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منصة الامتحان الإلكترونى لدخول الطالب لأداء الاختبار، موضحة أن قرار توزيع الطلاب حسب المحافظة هدفه تخفيف الاحمال على الشبكات ، وشهدت المدارس الثانوى صباح اليوم تطبيق الإجراءات الاخترازية، حيث قامت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة باستقبال الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لكورونا على طلاب الصف الثانى الثانوى العام فى أول يوم لهم بامتحانات الفصل الدراسى الأول حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

وبدأ طلاب الصف الثانى الثانوى العام فى 15 محافظة امتحان اللغة العربية، فى التاسعة صباحا، فى محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، بينما بدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر الامتحان فى العاشرة صباحا.