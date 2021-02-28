مستشار الرئيس للصحة: اللقاحات المتاحة فى مصر آمنة وفاعلة والاستجابة خطوة حضارية

إبراهيم سعيد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الرئيس السيسي وجه بتسهيل عملية تناول المواطنين المسجلين للحصول علي لقاح كورونا، بتوفير أماكن حضارية ومجهزة للأفراد.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن استجابة المواطنين لتناول اللقاح خطوة حضارية، متابعا "هناك استيعاب ووعى لقضية اللقاحات فى مصر".

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، "أى لقاح لفيروس كورونا لا يتم تداوله فى مصر إلا بعد التأكد من كافة الإجراءات والاختبارات الصحية وسلامة اللقاح".

وأشار إلى أنه يتم التأكد أولا من استخدام الدولة المنتجة للقاح وأنه تم استخدامه في الدولة المنتجة أولا، إضافة إلى خضوع اللقاح في مصر للاختبار في هيئة الدواء المصرية قبل السماح باستخدامه، مردفا: "المتاح من اللقاحات في مصر آمن ومؤثر وإيجابي".

وعلى جانب آخر، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك توجه قومى للانفتاح على كل الجهات المنتجة للقاح فيروس كورونا، بحيث يتوفر بمصر أكبر كمية متاحة من اللقاح فى الفترة المقبلة.

أضاف عوض تاج الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن مصر يتوفر بها حاليا اللقاح الصينى ولقاح أسترازينيكا وستشهد الفترة المقبلة إتاحة اللقاح الروسى الجديد ضد كورونا، متابعا: "هيئة الدواء وافقت على منتج آخر من شركة جونسون آند جونسون والفترة المقبلة ستشهد وفرة من اللقاحات داخل مصر".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية تبذل كل جهد وبكل ثقة حتى توفر لكل المصريين اللقاحات والأدوية والمستلزمات المختلفة، لعبور جائحة كورونا بكل خير.