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وزيرة الثقافة: رعاية السيدة انتصار السيسي لجائزة المبدع الصغير قوة دفع كبيرة

الأحد، 28 فبراير 2021 03:21 م
وزيرة الثقافة: رعاية السيدة انتصار السيسي لجائزة المبدع الصغير قوة دفع كبيرة وزيرة الثقافة
كتب سمير حسنى

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قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن الدولة المصرية أول دولة فى أفريقيا والعالم العربى، تقدم جائزة دولة للمبدع الصغير، معربة عن سعادتها البالغة برعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية لهذه الجائزة، قائلة:"اعطتنا دعم كبير وقوة دفع للأطفال والشباب".

 

وأضافت وزيرة الثقافة فى مؤتمر صحفى عقب الإعلان عن تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير: "نحظى بهذا الدعم والشرف من السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية فهى أول رعاية للسيدة الأولى لتكون فى وزارة الثقافة وتخص مرحلة النشء.


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