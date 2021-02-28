إعادة الامتحان للطلاب المتأخرين عن موعد أداء الاختبار بمعهد الخدمة الاجتماعية

أصدرت وزارة التعليم العالى قرارا بعد التواصل مع إدارة معهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر، يطالب التوجيه بإعادة الامتحان للطلاب المتأخرين عن المواعيد الرسمية لأداء الامتحان، تقديرا للظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا.

كما تم التوجيه بالتحقيق فى تفاصيل الواقعة، وتقديم تقرير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال 48 ساعة بكافة التفاصيل.

وكان تداولت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حرمان عدد من الطلاب من دخول لجان الامتحان بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر بسبب تأخرهم عن المواعيد الرسمية لأداء الامتحان.