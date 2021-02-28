اليوم السابع
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مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 28 مارس المقبل

الأحد، 28 فبراير 2021 11:43 ص
مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 28 مارس المقبل الأوكازيون الشتوى
كتب مدحت وهبة

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أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً رقم 37 لسنة 2021 بمد فترة التصفية الأولى لموسم 2021 الأوكازيون الشتوى لينتهى يوم 28 مارس المقبل، بدلاً من يوم 7 مارس.
 
وأكدت الوزارة على الجهات الراغبة بالمشاركة فى الاوكازيون، ضرورة الحصول على موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، ووجهت الوزارة كافة الجهات الرقابية بالوزارة والمديريات بضرورة تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق أوكازيون حقيقى مع وضع سعر البيع بالشهر السابق للاوكازيون والسعر بعد التخفيض على كل قطعة.
 
وأوضحت وزارة التموين أن الهدف من مد فترة الاوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وكذلك تلبية احتياجات المواطن من السلع بتخفيضات مختلفة فى بعض السلع، يذكر أن عدد المشتركين فى الأوكازيون قد وصل إلى ما يقرب من 3000 محل.
 
وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن اى مخالفات تتم خلال تسوقهم فى المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 ، أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 .

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