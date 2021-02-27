أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التخطيط: حياة كريمة مشروع تنموى غير مسبوق فى العالم

إعداد مايكل فارس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ويقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الحكومة: الانتهاء من تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع منتصف عام2022