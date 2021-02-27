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أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التخطيط: حياة كريمة مشروع تنموى غير مسبوق فى العالم

السبت، 27 فبراير 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزيرة التخطيط: حياة كريمة مشروع تنموى غير مسبوق فى العالم وزيرة التخطيط
إعداد مايكل فارس

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ويقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

الحكومة: الانتهاء من تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع منتصف عام2022

الحكومة تنتهى من دراسة 90% من ملفات وضع اليد بمدينة سنفكس الجديدة

الحكومة تنفى إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع

أستاذة بجامعة القاهرة تحصد جائزة "كوامى ناكروما" لأفضل العلماء السيدات بأفريقيا

الداخلية توجه قافلة لتقديم مساعدات إلى عدد من القرى عبر مبادرة "حياة كريمة"

 


أخبار × 24 ساعة

الزراعة

كورونا

اصابات كورونا

لقتح كورونا

الحكومة

تأهيل الترع

تكافل وكرامة

حياة كريمة

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