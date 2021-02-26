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مستشار الرئيس للصحة: انحسار إصابات كورونا.. وتخطينا ذروة الموجة الثانية

الجمعة، 26 فبراير 2021 05:38 م
مستشار الرئيس للصحة: انحسار إصابات كورونا.. وتخطينا ذروة الموجة الثانية أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة
ماجد تمراز

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن الحالات الوبائية في مصر تقل في هذه الفترة، موضحاً استمرار وجود العدوى، التى تحتم اتباع الإجراءات الوقائية لتقليل نسب الإصابات بين الأفراد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة dmc: "الموجة كانت مرتفعة، لكن هناك انحسار فى الإصابات، أما الحالات التي تحتاج مستشفيات أو تنفس صناعي، فإن أعدادها انخفضت، مع الوضع في الاعتبار أن غرف الرعاية المركزة متوفرة، وأجهزة التنفس متوفرة، وطالما هناك انحسار فإن الوضع لايقلق".

وتابع مستشار الرئيس للصحة: "الأزمة أن العدوى في ذلك المرض، قد تستغرق 14 يوما، وهناك حالات تظهر عليها الأعراض بعد أيام قليلة للغاية، وتخطينا ذروة الموجة الثانية"

 

 


كورونا

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محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيسي

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