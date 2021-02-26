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أستاذة بجامعة القاهرة تحصد جائزة "كوامى ناكروما" لأفضل العلماء السيدات بأفريقيا

الجمعة، 26 فبراير 2021 01:52 م
أستاذة بجامعة القاهرة تحصد جائزة "كوامى ناكروما" لأفضل العلماء السيدات بأفريقيا الدكتورة فكيهة هيكل أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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فازت الدكتورة فكيهة محمد الطيب هيكل أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة القاهرة؛ بجائزة الامتياز العلمىكوامى ناكروما "كأفضل العلماء السيدات لعام 2020 فى إفريقيا، وقدمت الدكتورة فكيهة هيكل العديد من الإسهامات فى مجالها العلمى.

الدكتورة فكيهة محمد الطيب هيكل أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة القاهرة
الدكتورة فكيهة هيكل أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة القاهرة
 

وتهتم الدولة المصرية فى الوقت الحالى بالعلماء المتميزين، وفخرها الدائم بالمكانة الدولية التى يحققونها، ورفع اسم مصر عاليا فى المحافل العلمية والأكاديمية.

 

يذكر أن الدكتورة فكيهة هيكل قدمت إسهامات بارزة فى مجالات تآكل الفلزات، وتطوير مواد فلزية ذات بنية نانومترية، واختبار أجهزة استشعار فعالة، فضلاً عن نشرها أكثر من 90 بحثاً فى مجلات عالمية مرموقة، وفوزها بالعديد من الجوائز العلمية المحلية والعالمية. كما أن أسمها ضمن قائمة جامعة أستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم أكتوبر 2020.

وتعد جائزة "كوامى ناكروما" أعلى جائزة إفريقية سنوية، وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى إفريقيا، وتهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء نظير إنجازاتهم العلمية، ويأتى اختيار اسم "الاتحاد الإفريقى"كوامى ناكروما للتميز العلمى" تخليداً لذكرى الرئيس الأول لجمهورية غانا.

 

 


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