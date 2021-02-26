وزير الطيران يسلم مطار سوهاج الدولى شهادة الاعتماد الصحى للسفر الأمن

فى ضوء توجهات الحكومة المصرية لتنمية مدن صعيد مصر وفى إطار الزيارات التفقدية المتتالية التى يقوم بها الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى لمتابعة انتظام سير العمل داخل المطارات المصرية، قام اليوم الجمعة بجولة تفقدية لمطار سوهاج الدولى وذلك بعد زيارته لمطار الأقصر الدولى أمس، رافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى وكان فى استقبالهم الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والطيار هشام محمود فريد مدير مطار سوهاج الدولي.

وفى بداية الزيارة قام الطيار محمد منار بتسليم شهادة الاعتماد الصحى للسفر الأمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولى ACI إلى مدير مطار سوهاج ليصبح مطار سوهاج الدولى ثامن المطارات المصرية حصولا على هذه الشهادة. وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة سوهاج والذين التقى بهم أثناء زيارته للمطار وهم النائب خليفه رضوان والنائب محمد لبيب والنائب حاتم مبارك والنائبة عبله الهوارى والنائبة مى دبوح مازن وعضو مجلس الشيوخ النائب عبد الحكيم العش، وذلك من أجل التعاون والتنسيق الدائم بين وزارة الطيران المدنى والمجلس الموقر لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لأبناء صعيد مصر.

ومن جانبه، هنأ جميع العاملين داخل المطار مشيدا بجهودهم المبذولة فى الالتزام بتطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية وفقا للمعايير العالمية فى ظل جائحة فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

وخلال الزيارة تفقد وزير الطيران صالتى السفر والوصول، وصالات كبار الزوار والتي تم الانتهاء مؤخرًا من تطويرها وكذا منطقة سيور الحقائب وكاونترات إنهاء إجراءات السفر وكاونترات الجوازات والمبانى الإدارية والخدمية، كما تفقد مبنى المخازن الجديد والذى بدأت الأعمال الانشائية بها فى مارس 2020 وتم الانتهاء منها فى يناير الماضى2021 وكذا مظلات ساحة انتظار وتوديع الركاب الجديدة وتابع أيضًا أعمال تطوير البنية التحتية التى تمت بالمطار ومنها تحديث طلمبات المياه الشرب وزيادة المساحات الخضراء بالمطار. وقام الوزير بزيارة مبنى الحماية المدنية وسيارات الإطفاء ومبنى الأرصاد الجوية بالمطار وتابع أعمال الصيانة الجارية ببرج المراقبة الجوية لرفع كفاءته. كما اطمأن خلال الزيارة على الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وكذا الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار من خلال تفعيل أنظمة المراقبة وكذا تأمين بوابات الدخول والخروج.

كما أكد وزير الطيران على ضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات العاملة من أجل الوصول لأعلى معدلات السلامة الجوية وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمسافرين من أجل رفع الكفاءة التشغيلية لمطار سوهاج الذى يعد من أهم المطارات الحيوية فى مصر، والذى يخدم مخططات الدولة لجذب الاستثمارات ومواكبة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد والوجه القبلي.