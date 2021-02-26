اليوم السابع
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بدء قبول طلبات راغبي التدريب مجانا على تصنيع "الضفائر الكهربية" الأحد

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:50 م
بدء قبول طلبات راغبي التدريب مجانا على تصنيع "الضفائر الكهربية" الأحد تدريبات
كتب محمود راغب

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يبدأ بعد غد الأحد وحتي استيفاء العدد المطلوب، بمحافظة بورسعيد، قبول الراغبين في التدريب مجانا من الذكور والإناث على تصنيع وتركيب ضفائر السيارات الكهربية، بمركز التدريب التابع للمديرية، وورشة إحدى الشركات اليابانية لصناعة الضفائر.
 
 وسوف يحصل المتدرب على شهاده معتمدة تفيد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح، وتوفير الشركة فرص عمل لجميع المتدربين الذين يجتازون الاختبارات التدريبية والكشف الطبى بنجاح وذلك طبقا لحاجتها .
 
 
والتدريب علي صناعة الضفائر يأتي في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعة مؤخرا مع إحدى الشركات اليابانية،  لرغبتها في تنفيذ برامج تدريبية عالية الجودة للشباب لتدريبهم على صناعة ضفائر السيارات، وذلك لإعداد العامل الفني الماهر اللازم لسوق العمل ، حيث يتم إعداد الشباب وثقلها وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالعمل بمجال إنتاج وصناعة ضفائر السيارات وتوعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية .
 
والتدريب سوف يبدأ 7 مارس المقبل، ويشترط في المتقدمين أن يكون السن من 18 حتي 35 سنة، وحاصل علي مؤهل متوسط أو عالي، مع التفرغ التام في أثناء فترة التدريب التي تستمر 15 يوميا ،وعلي الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية التوجه إلي مركز التدريب المهنى ومعه صور من المؤهل الدراسى ، البطاقة الشخصيه، وشهادة الميلاد، وصورتين شخصية، وشهادة قيد "كعب العمل".
 
 و العدد المطلوب في كل دورة 20 فردا، والحجز بأسبقية تقديم الطلبات إلى مدير مركز التدريب غادة طنطاوى بمركز التدريب المهني الدور الخامس  بمديرية القوى العاملة ببورسعيد بنك الإسكان خلف حضانة الفيروز  بجوار مدرسة حافظ ابراهيم الإعدادية بنين.
وشدد علي اتخاذ كافة  الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
 
 

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