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تعليم القاهرة: امتحانات صفوف النقل لن تكون موحدة على مستوى الإدارة

الجمعة، 26 فبراير 2021 10:08 ص
تعليم القاهرة: امتحانات صفوف النقل لن تكون موحدة على مستوى الإدارة امتحانات - أرشيفية
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن امتحانات النقل لن تكون موحدة على مستوى الإدارة التعليمية، حيث شددت المديرية على مديرى عموم ووكلاء إلادارات التعليمة مرعاة عدم توحيد الامتحانات لصفوف النقل.

ووجهت مديرية تعليم القاهرة مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمة بمراجعة بيانات طلاب الصف الأول والثانى الثانوى على الموقع، والتأكد من صحة البيانات الخاصة بهم، موضحة أن الموقع مفتوح لتعديل البيانات غير المتوافقة مع واقع الطلاب وبخاصة الشعب واللغة الثانية.

ووجهت المدارس الثانوية، طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، بضرورة إحضار أكواد الامتحان الإلكترونى مكتوبة فى ورقة خلال أداء امتحان الفصل الدراسى الأول المقرر له السبت 27 فبراير الجارى، كما شددت المدارس على ضرورة كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، وشحن بطارية التابلت 100%، وشحن باقة الإنترنت الشريحة والتأكد من عملها والحضور بالزى المدرسى وارتداء الكمامة والحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية لكورونا.

وحذرت المدارس أولياء الأمور من الإصرار على دخول الطالب حال إصابته بكورونا امتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أنه فى حالة اكتشاف إصابة أى طالب ستمنع المدرسة دخوله مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت المدراس، أنه فى حالة إصابة الطالب بفيروس كورونا، على ولى الأمر أن يبلغ المدرسة فورا ويقدم الشهادة والأوراق الدالة على الإصابة من مستشفى حكومى أو مستشفى التأمين الصحى، ويجرى تأجيل الامتحان له ويؤديه فى وقت لاحق يحدد من قبل الجهات المختصة.

 


القاهرة

امتحانات النقل

صفوف النقل

الامتحانات

الثانوي العام

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