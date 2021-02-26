وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مزارع الإنتاج الزراعى بمدينة الطور

جنوب سيناء – فريق المحافظات

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، رافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة والمحافظة، المشروعات الزراعية بالمحافظة، حيث زاروا المجزر الآلي ومعصرة الزيتون وعنابر دواجن التسمين والبياض وبعض المزارع الناجحة للإنتاج الزراعي المملوكة للمواطنين والمنزرعة بالموالح والخضروات والفاكهة والنخيل والمحاصيل والاستزراع السمكي.

وأكد وزير الزراعة أهمية رفع كفاءة الاصول التابعة للوزارة أو طرحها للقطاع الخاص لإدارتها من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها الأمر الذي يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لأهالي سيناء وقال إنه الوزارة سوف تقدم كل الدعم المستمرين وتوفير كافة الخدمات ومستلزمات الإنتاج بما ذلك الميكنة الزراعية.

يشار إلى أن وزير الزراعة يزور حاليا محافظة جنوب منذ أمس وتستمر حتى غدا لتفقد بعض المشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي وبحث آفاق التنمية الزراعية ومطالب أهالي سيناء ويرافقه في هذه الزيارة المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ الزراعي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي للوزير.