اليوم السابع
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5 أطعمة غنية بالنشويات المُعقدة لتحسين الهضم..المهم عدم الإفراط ومارس رياضة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:00 ص
5 أطعمة غنية بالنشويات المُعقدة لتحسين الهضم..المهم عدم الإفراط ومارس رياضة البطاطس .. قيمة غذائية عالية
كتبت مروة هريدى

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يتجنب معظم الناس الذين يبحثون عن خسارة الوزن تناول الأطعمة التى تحتوى على نشويات مثل البطاطس والأرز، وهناك العديد من الأطعمة التى تحتوى على النشا ولكنها ذات فوائد صحية وغنية بالعناصر الغذائية المختلفة بما فى ذلك الألياف والمعادن والفيتامينات والمغذيات النباتية، حيث تعتبر النشويات مصدرًا للكربوهيدرات المعقدة التى تعمل كوقود للجسم وتُحسن الهضم، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth".

- فيما يلى.. قائمة بالأطعمة الغنية بالنشويات التى تمدك بالطاقة:

1- البطاطس

وجدت دراسة أن استهلاك البطاطس غنية بالأحماض الدهنية التى تُعزز الكائنات الحية الدقيقة فى الأمعاء وتقلل من حدوث التهابات بالجسم، حيث تعتبر البطاطس مصدرًا كبيرًا للطاقة كما أن احتوائها على النشا المقاوم يُقلل من مستويات السكر فى الدم بعد تناول الطعام.

 

 

2- الأرز

الأرز مصدر جيد للنشا الذى يستغرق عدة ساعات للهضم أو قد لا يهضم على الإطلاق، ويعتبر هذا النوع من النشا مصدرًا للألياف الغذائية، ولكن مع ضرورة عدم الإفراط بتناوله وممارسة الرياضة.

3- الخبز الأسمر

هو خبز القمح الكامل، حيث تشير الدراسات إلى أن الحبوب الموجودة فى القمح الكامل يمكن أن تُقلل من خطر الإصابة بالسمنة والسرطان ومرض السكرى من النوع 2 وحتى أمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك من المهم إضافة خبز القمح الكامل إلى نظامك الغذائى.

 

 

4- العدس

يحتوى العدس على 35% من النشا القابل للهضم مقابل 65% منها نشا مقاوم، وهذا يعنى أن جسم الإنسان لا يستطيع هضم كمية كبيرة من العدس، فهو بمثابة مصدر رائع للألياف الغذائية التى تساعد فى زيادة التمثيل الغذائى وحرق الدهون.

5- الفاصوليا

تعتبر الفاصوليا واحدة من أفضل خيارات النشا لأنها غنية بالألياف والبروتين النباتى ومضادات الأكسدة، ويمكن أن تساعد الفاصوليا فى استقرار مستويات الجلوكوز فى الدم أو حتى منع الإصابة بمرض السكرى، حيث وجدت الأبحاث أن الفاصوليا تُقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وكذلك مستوى الكوليسترول الضار.


فوائد البطاطس

فوائد النشويات

فوائد العدس

فوائد الفاصوليا

فوائد الخبز الاسمر

فوائد الأرز

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