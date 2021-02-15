اليوم السابع
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فوائد الأرز البنى.. يُقلل خطر الإصابة بمرض السكرى.. ويحافظ على صحة القلب

الإثنين، 15 فبراير 2021 10:00 ص
فوائد الأرز البنى.. يُقلل خطر الإصابة بمرض السكرى.. ويحافظ على صحة القلب الأرز البنى يساعد فى إنقاص الوزن ويحافظ على صحة القلب
كتبت مروة هريدى

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الأرز البنى هو أرز من الحبوب الكاملة ويحتوى على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية، حيث يفضله الأشخاص المهتمون بالصحة ويتبعون نظامًا غذائيًا صارمًا من أجل الحفاظ على مستوى اللياقة البدنية على الأرز البيض.

ويعتبر الأرز الغذاء الأساسى للعديد من المناطق خاصة فى قارة آسيا، حيث يحتوى الأرز البنى على جميع أجزاء الحبوب مثل النخالة الليفية والسويداء الغنية بالكربوهيدرات والجنين المغذى مقارنة بالأرز الأبيض الذى يحتوى على عدد أقل من العناصر الغذائية الأساسية وهذا هو السبب فى أن الأرز البنى يعتبر أكثر صحة، وهناك العديد من الطرق المختلفة لطهى الأرز البنى يمكنك اختيار الطريقة الأفضل بالنسبة لك، حيث يمكن إضافته للخضار والنكهات التى تختارها لجعله ألذ مذاقًا، حيث يفضل معظم الناس تناول الأرز البنى فى أحد وجبتى الغداء أو العشاء، وفقًا لما ذكرته شبكة تايمز نيوز الهندية "timesnownews".

 

الارز البنى

 

- السعرات الحرارية فى الأرز البنى

يحتوى كل 100 جرام من الأرز البنى على 111 سعرة حرارية، لذلك فهو جيد للغاية لصحتك وخفيف لإضافته إلى نظامك الغذائى.

- حقائق عن الأرز البنى، حيث يتضمن:

1- ماغنيسيوم 10%

2- صوديوم 5 ملليجرام

3- كالسيوم 1%

4- بوتاسيوم 43 ملليجرام

5- دهون 0.9 جرام

6- بروتين 2.6 جرام

7- الألياف 1.8 جرام

8- خالى من الكولسترول

- تعرف على فوائد الأرز البنى:

1- يحتوى على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم.

2- يقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى.

3- يُحافظ على صحة القلب.

4- مفيد للغاية لفقدان الوزن.

5- غنى بالعناصر الغذائية التى تحمى الصحة وتعمل على تقوية جهاز المناعة.

- إضافات يمكن تقديمها مع الأرز البنى:

1- الشوربة

2- السلطة

3- البيض


ما هو الارز البنى

فوائد الارز البنى

العناصر الغذائية بالارز البنى

علاقة الارز البنى بفقدان الوزن

طرق الحفاظ على صحة القلب

طرق طبيعية لانقاص الوزن

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