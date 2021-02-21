10 خطوات تساعدك في التخلص من الأرق وتسهل النوم الصحى

كتبت هند عادل

النوم مهم لجوانب مختلفة من وظائف المخ يمكن أن يؤثر النوم السيئ أو غير الكافي سلبًا على الإدراك والتركيز والإنتاجية والأداء، من ناحية أخرى ، ثبت أن النوم الجيد يحسن مهارات حل المشكلات ويعزز أداء الذاكرة لكل من الأطفال والبالغين على حد سواء، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يقوم الجسم بإصلاح الأنسجة أثناء النوم، ويقوم المخ بفرز "محرك الذاكرة" الخاص به عندما ننام، وتحدث العديد من وظائف التمثيل الغذائي أثناء النوم وقد ثبت بشكل متكرر أن أولئك الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو أمراض القلب أو الاكتئاب.

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وتظل الحقيقة أن الكثيرين منا يكافحون من أجل النوم جيدًا وإليك بعض النصائح والاقتراحات التي يمكنك اتباعها للنوم بشكل أفضل والاستيقاظ وأنت تشعر بالانتعاش.

استيقظ واخلد إلى الفراش في وقت محدد كل يوم: الروتين يجلب الانضباط ويساعد جسمك على ضبط ساعة الجسم. ضبط ساعة الجسم المُحسَّنة على إيقاع الساعة البيولوجية (الاستيقاظ عند شروق الشمس والنوم بحلول الساعة 10 مساءً) يساعد الجسم على تطوير نمط نوم أكثر صحة.

توقف عن شرب الشاي أو القهوة من المساء فصاعدًا: يمكن أن يؤدي استهلاك الكافيين إلى تدهور جودة النوم بشكل كبير ، خاصةً إذا كنت تشرب كميات كبيرة في وقت متأخر بعد الظهر أو في المساء لأنه يحفز جهازك العصبي وقد يمنع جسمك من الاسترخاء الطبيعي في الليل يشحن الجهاز العصبي ثم يمنع النوم.

توقف عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل ساعة على الأقل من وقت النوم: تحافظ الأجهزة الإلكترونية على عقلك منخرطًا في سلسلة من الأنشطة المنفصلة ولا تسمح له بالهدوء أو الاستقرار كما أن التعرض للضوء الأزرق يخدع الدماغ للاعتقاد بأن ضوء النهار ساكن قم بتثبيت تطبيق يمنع الضوء الأزرق على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول. توقف عن مشاهدة التلفاز وأطفئ أي أضواء ساطعة قبل ساعتين من النوم. بدلًا من ذلك ، اقضِ الوقت في القراءة أو التحدث مع عائلتك.

لا تأخذ قيلولة خلال النهار أو تقصر مدتها: في حين أن القيلولة القصيرة للطاقة مفيدة ، فإن القيلولة الطويلة أو غير المنتظمة خلال النهار يمكن أن تربك ساعتك الداخلية ، وتتركك تكافح من أجل النوم ليلًا.

التخلص من الفوضى وتراكم العمل: في كثير من الأحيان ، القلق والشعور بأنك محاط بأمور أو مشاكل لم يتم فرزها يمكن أن يضعف نمط نوم المرء تعامل مع الأمور وفرز الفوضى ونم في بيئة أكثر وضوحًا ونظافة.

استحم بماء دافئ قبل النوم بساعة مع كوب من الحليب الدافئ: ثم استقر على قراءة شيء مهدئ أو مهدئ اقضِ الوقت في فعل شيء تحبه ، مثل العناية ببشرتك ، والمشي الخفيف داخل المجمع ، والاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

ضع جدولًا زمنيًا لليوم التالي وحدد المواعيد: عندما يشعر المرء بالقلق بشأن عمل اليوم التالي أو ما قد يجتمع به في بداية اليوم التالي ، يتأثر النوم سلبًا رتب مسار رحلتك حتى تتمكن من النوم براحة البال.

انتبه لما تأكله: الأطعمة التي تسبب انتفاخ البطن أو الأطعمة التي تهيج بطانة المعدة أو المريء يمكن أن تجعلك تشعر بعدم الارتياح وتحارب الحموضة رتب قائمة الأطعمة التي يتفق معها جسمك والأطعمة التي تثير التمرد. التزم بالخطة.

تحسين بيئة غرفة نومك: تخلص من الضوضاء الخارجية والضوء والأضواء الاصطناعية من الأجهزة مثل المنبهات تأكد من عدم وجود روائح قاسية أو مهيجات للحواس في أجواء الغرفة التي تخطط للنوم فيها. تأكد من أن غرفة نومك مكان هادئ ومريح ونظيف وممتع.

استبعد وجود اضطراب في النوم: قم بزيارة الطبيب واخضع للفحوصات الموصوفة إذا نصح بذلك قد تكون هناك حالة صحية أساسية هي سبب مشاكل نومك أيضًا ، لا يمكن الاستخفاف بجميع اضطرابات النوم يمكن أن تتسبب بعض مشكلات النوم مثل انقطاع النفس.