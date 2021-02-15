اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 10:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الاستجابة المناعية للأنسولين مبكرا تتنبأ بظهور مرض السكري 1

الإثنين، 15 فبراير 2021 06:00 ص
الاستجابة المناعية للأنسولين مبكرا تتنبأ بظهور مرض السكري 1 قد تتنبأ الاستجابة المناعية للأنسولين بظهور مرض السكري من النوع الأول
كتب - محمود جلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة لمركز باربرا ديفيس لسكري الطفولة بجامعة كولورادو أنشوتز الأمريكية أن الاستجابات المناعية للأنسولين يمكن أن تساعد في تحديد الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الأول، وفقا لما نشر بموقع thehealthsite.

 

قد تتنبأ الاستجابة المناعية للأنسولين بظهور مرض السكرى من النوع الأول
قد تتنبأ الاستجابة المناعية للأنسولين بظهور مرض السكرى من النوع الأول

وقامت الدراسة، بقياس الاستجابات المناعية للأفراد المهيئين وراثيًا لتطوير مرض السكرى من النوع الأول (T1D) للأنسولين الطبيعى وببتيدات الأنسولين الهجين، نظرًا لعدم إصابة جميع الأفراد المهيئين وراثيًا بمرض السكرى من النوع الأول، سعى الباحثون إلى فحص الاستجابات المناعية للخلايا التائية من الدم المحيطى والتى يمكن أن تحدث قبل ظهور مرض السكرى السريري.

للأنسولين
للأنسولين

 

وأراد الباحثون معرفة سبب إصابة الأشخاص بمرض السكرى من النوع الأول، وقد ساعد هذا البحث فى توفير الكثير من المعلومات والبيانات حول شكله عندما يتجه الأفراد المعرضون للخطر وراثيًا نحو التشخيص السريري،.

ولغرض الدراسة، جمع الباحثون عينات دم من مراهقين معرضين للخطر وراثيا كل ستة أشهر لمدة عامين، ارتبطت استجابات الخلايا التائية الالتهابية لببتيدات الأنسولين الهجينة بتدهور قياسات جلوكوز الدم والتقدم إلى تطور مرض السكرى من النوع الأول، تشير النتائج إلى تقدم مهم فى تحديد مخاطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 1 فى وقت مبكر وكذلك إمكانية التدخل.

للأنسولين
للأنسولين

وأوضحت الدراسة  أن هناك  علاجات مستخدمة  أدت إلى تأخير ظهور مرض السكرى من النوع الأول وأن المرضى الذين يعانون من هذه الاستجابات المناعية المحددة، قد يستفيدون من التدخل المناعى لتأخير ظهور مرض السكرى من النوع 1 وربما منعه لسنوات، قد يكون لهذه الدراسة أيضا آثار على أمراض المناعة الذاتية الأخرى.

جدير بالذكر أنه يمكن أن يكون فهم كيفية استجابة الجهاز المناعى أمرًا بالغ الأهمية فى محأولة الوقاية من الأمراض قبل ظهور الأعراض السريرية.

 


للأنسولين

مرض السكرى

الاستجابات المناعية

معلومات عن مرض السكرى

الصحة

جلوكوز الدم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة: حفظ الأنسولين المفتوح فى درجة حرارة تصل لـ37 مئوية لا يفسده

الجمعة، 05 فبراير 2021 09:00 ص

دراسة: ارتفاع مستويات الأنسولين فى الطفولة يزيد خطر الإصابة بالذهان

السبت، 16 يناير 2021 11:00 ص

دراسة تكشف نجاح نوع من الأنسولين فى السيطرة على السكر بحقنة أسبوعيا

الخميس، 26 نوفمبر 2020 03:00 م

مريض السكرى المصاب بكورونا يحتاج إلى جرعات أكبر من الأنسولين.. اعرف التفاصيل

الخميس، 22 أكتوبر 2020 03:00 م

ما يجب على مرضى السكرى من النوع 2 معرفته عن الأنسولين

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة