حصاد الوزارات.. الصحة: لم نرصد أعراض جانبية للقاح كورونا ونتسلم دفعات جديدة خلال ساعات

إعداد ــ محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزيرة الصحة: لم نرصد أعراض جانبية للقاح كورونا ونتسلم دفعات جديدة خلال ساعات



محافظة القاهرة تطرح وحدات سكنية ومحال للبيع وساحات انتظار للاستغلال بـ7 أحياء



وزيرة الصحة: نستلم 8.6 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال الشهر الجارى



لجنة مكافحة كورونا: الإبقاء على بروتوكول نوفمبر 2020 بعد ثبوت كفاءته



وزيرة الصحة: هدفنا توفير 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا



وزيرة الصحة: نستلم شحنة كبيرة من لقاحات كورونا قريبا لبدء توزيعها على المواطنين



وزارة الصحة: لم نرصد أى تحور بفيروس كورونا في مصر حتى الآن

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم



وزير الرى يبحث مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل

القومية للأنفاق: غلق شارع الهرم طوال سنوات تنفيذ المترو جزئيا وليس كليا



التضامن: برنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعامل مع 97 مسنا و131 طفلا خلال الطقس السيئ



التعليم العالى تعتمد قسم المناعة بتيودور بلهارس مركزا للتعاون مع الصحة العالمية







