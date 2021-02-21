اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. الصحة: لم نرصد أعراض جانبية للقاح كورونا ونتسلم دفعات جديدة خلال ساعات

الأحد، 21 فبراير 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: لم نرصد أعراض جانبية للقاح كورونا ونتسلم دفعات جديدة خلال ساعات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة
إعداد ــ محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزيرة الصحة: لم نرصد أعراض جانبية للقاح كورونا ونتسلم دفعات جديدة خلال ساعات

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وزيرة الصحة

لقاح كورونا

الجوانب السلبية للقاح كورونا

الصحة

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