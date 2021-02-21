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وزارة الصحة: لم نرصد أى تحور بفيروس كورونا في مصر حتى الآن

الأحد، 21 فبراير 2021 10:13 ص
وزارة الصحة: لم نرصد أى تحور بفيروس كورونا في مصر حتى الآن الدكتور محمد عبدالفتاح - رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة
كتب سمير حسنى

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أكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، عدم رصد أى تحور في فيروس كورونا في مصر حتى الآن، مشددا على أن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية كان سببا في تراجع عدد الإصابات واستقرارها.

 

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة اكسترا نيوز: العلم أيد وجهة نظرنا في التعامل مع أزمة كورونا، فكانت مصر واليابان من أقل الدول تضررا من الأزمة، مناشدا المواطنين بأهمية الهواء المتجدد للحد من الملوثات وبالتالي تقليل فرص العدوى.

 

وردا على سؤال حول توقيت تسجيل المواطنين للحصول على اللقاح، قال "عبد الفتاح": بعد الانتهاء من تطعيم جميع الأطقم الطبية الأسبوع المقبل، سيتاح تسجيل المواطنين الأولى بالرعاية للحصول على اللقاح، أو التوجه الى أقرب منشأة طبية حكومية للتسجيل بقاعدة البيانات، وسيتم بعث رسالة على هاتف المواطن بتوقيت وساعة الحصول على التطعيم.

 

وأشاد رئيس الطب الوقائى في وزارة الصحة، بهيئة الرقابة على الدواء المصرية قائلا: " لدينا هيئة الدواء المصرية واختباراتها من أشد الاختبارات حول العالم ..أى جرعة من علاج ما يمر باختبارات شديدة التعقيد حتى يحصل على شهادة بالتداول في السوق المصري".

 


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