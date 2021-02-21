اليوم السابع
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بـ13 محافظة..

التضامن: برنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعامل مع 97 مسنا و131 طفلا خلال الطقس السيئ

الأحد، 21 فبراير 2021 01:49 م
التضامن: برنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعامل مع 97 مسنا و131 طفلا خلال الطقس السيئ نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب ــ‘ مدحت وهبة

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تعامل فريق برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة مع 97 حالة من الكبار بلا مأوى وعدد 131 طفل على مدار يومين في 13 محافظة مستهدفة بالبرنامج، وذلك  في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باستمرار حالة الاستعداد القصوى في مختلف المحافظات.
 
 
وقامت فرق الشارع التابعة للبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بتقديم مجموعة كبيرة من خدمات الإسعاف والإغاثة للاطفال والكبار بلا مأوى، حيث تم توزيع وجبات غذائية على الحالات، كما تم توزيع ملابس لعدد 40 حالة وعدد 50 بطانية وإجراء إسعافات أولية لعدد 30 حالة، وتم نقل الحالات التى تحتاج لعلاج مكثف إلى أقرب مستشفى وكذلك تم نقل الحالات التى توافق على الإيواء إلى دور الرعاية.
 

الطقس

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