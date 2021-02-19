مدير مؤسسة بنحبك يا مصر تساهم في تجهيز 160 عروس بحضور نجوم المتجمع.. صور

كتب آسر أحمد

نجحت المهندسة زينب بشير مدير مؤسسة "بنحبك يا مصر"، في نشر الفرحة بين الكثير من الأهالي والمواطنين في حي الأسمرات، وتنظيم احتفالية بعنوان "دكان الفرحة" لمساعدة 160 عروس، بالكامل، من أجل ضمان حياة كريمة لهم في المستقبل.

وتزامنت الاحتفالية الذي حضرها عدد كبير من النجوم والمشاهير في حي الأسمرات، مع احتفالات عيد الحب التي وافقت يوم الأحد الماضي، وأحيا الحفل الذي حضره أهالي الشباب المطرب محمود الليثي، وسط تفاعل من الحاضرين داخل حي الأسمرات.



النجوم والمشاهير فى ايفنت دكان الفرحة



مدير مؤسسة بنحبك يا مصر فى الايفنت

وشاركت مدير مؤسسة بنحبك يا مصر، بصور من الاحتفالية عبر حسابها وكتبت: "ما فى عيد الحب يتم تجهيز عرايس على وش جواز ويدخل الفرحة قلوبهم وقلوب أهاليهم يبقى عيد حب حقيقي، صندوق تحيا مصر قام بأجمل حدث ممكن يحصل فى عيد الحب (دكان الفرحة)، بداية من اختيار مكان الاحتفال فى حي الأسمرات المبهر بعد التطوير إلى التجهيز بالكامل لـ 160 عروس ودعوة نجوم مصر الكبار ولبلبة والليثي يحتفلوا بيهم ويغنوا لهم، يبقى انت اكيد فى مصر".



جانب من الاهالى الحاضرين فى دكان الفرحة



محمود الليثي يحي الحفل



المهندسة زينب بشير