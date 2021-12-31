اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: طقس ليلة رأس السنة يشهد أمطارًا غزيرة ورعدية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 12:17 ص
أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: طقس ليلة رأس السنة يشهد أمطارًا غزيرة ورعدية الأرصاد

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الأرصاد: طقس ليلة رأس السنة يشهد أمطارًا غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء ‎

التعليم توجه بالالتزام بمتابعة الحالة الصحية للطلاب قبل توزيع الوجبة المدرسية ‎

التعليم تحدد خطوات للمدارس لحماية الطلاب حال سقوط أمطار ‎

التعليم تنتهى من تجهيزات امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادة ‎

وزير التموين: مخزون السلع بالمحافظات المعرضة للأمطار يكفى 3 أشهر ‎

اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 ‎

مد ساعات عمل المحال والكافيهات والمطاعم اليوم وغدا مع احتفالات رأس السنة ‎

الصحة تكشف عن 3 أماكن للتسجيل للقاح كورونا خلال دقائق.. اعرف التفاصيل ‎

الصحة : 1.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تصل القاهرة 5 يناير ‎

جامعة القاهرة تبدأ انشاء معمل مرجعى للفيروسات والإنتاج المبدئى للقاحات قبل تصنيعها ‎

شيخ الأزهر مهنئا المسيحيين بأعياد الميلاد: نسأل الله أن يشملنا بالمحبة ‎


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