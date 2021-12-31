أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: طقس ليلة رأس السنة يشهد أمطارًا غزيرة ورعدية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الأرصاد: طقس ليلة رأس السنة يشهد أمطارًا غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء ‎

التعليم توجه بالالتزام بمتابعة الحالة الصحية للطلاب قبل توزيع الوجبة المدرسية ‎

التعليم تحدد خطوات للمدارس لحماية الطلاب حال سقوط أمطار ‎

التعليم تنتهى من تجهيزات امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادة ‎

وزير التموين: مخزون السلع بالمحافظات المعرضة للأمطار يكفى 3 أشهر ‎

اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 ‎

مد ساعات عمل المحال والكافيهات والمطاعم اليوم وغدا مع احتفالات رأس السنة ‎

الصحة تكشف عن 3 أماكن للتسجيل للقاح كورونا خلال دقائق.. اعرف التفاصيل ‎

الصحة : 1.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تصل القاهرة 5 يناير ‎

جامعة القاهرة تبدأ انشاء معمل مرجعى للفيروسات والإنتاج المبدئى للقاحات قبل تصنيعها ‎

شيخ الأزهر مهنئا المسيحيين بأعياد الميلاد: نسأل الله أن يشملنا بالمحبة ‎