وزير التموين: مخزون السلع بالمحافظات المعرضة للأمطار يكفى 3 أشهر

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور علي المصيلحي ‏‏وزير التموين والتجارة الداخلية ، الشركات التابعة للوزارة "العامة – المصرية " بصرف استعاضات منافذ صرف السلع ‏التموينية للشهر القادم كما وجه مديري ‏المديريات بالقيام بحملات يومية للتأكد من عمل المخابز ‏بالمواعيد المقررة لها وكذلك منافذ صرف السلع التموينية حتى ‏يستطيع المواطن الحصول على مستحقاته من الدعم سواء ‏بالخبز أو بالسلع الغذائية التي تصرف على بطاقة الدعم.

كما تلقى الوزير تقريرا ببدء صرف استعاضات الربع ‏الأول من شهر يناير إلى للمنافذ تمهيداً لصرفها للمواطنين اعتباراً من اول الشهر مؤكدا ان مخزون السلع 3 أشهر في المحافظات خاصة المعرضة لسقوط أمطار.

وقال احمد ‏كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن مديري ‏المديريات بالمحافظات أكدوا على وجود مخزون استراتيجي بكل ‏مخبز يصل إلى ثلاثة أيام من الدقيق بجانب توافر ‏ أكثر من 25 سلعة تموينية كما يتم ضخ يوميا 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن أرز و100 طن مكرونة.