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وزير التموين: مخزون السلع بالمحافظات المعرضة للأمطار يكفى 3 أشهر

الخميس، 30 ديسمبر 2021 05:19 م
وزير التموين: مخزون السلع بالمحافظات المعرضة للأمطار يكفى 3 أشهر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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وجه الدكتور علي المصيلحي ‏‏وزير التموين والتجارة الداخلية ، الشركات التابعة للوزارة  "العامة – المصرية "  بصرف استعاضات منافذ صرف السلع ‏التموينية للشهر القادم كما وجه مديري ‏المديريات بالقيام بحملات يومية للتأكد من عمل المخابز ‏بالمواعيد المقررة لها وكذلك منافذ صرف السلع التموينية حتى ‏يستطيع المواطن الحصول على مستحقاته من الدعم سواء ‏بالخبز أو بالسلع الغذائية التي تصرف على بطاقة الدعم.

كما تلقى الوزير تقريرا ببدء صرف استعاضات الربع ‏الأول من شهر يناير إلى للمنافذ تمهيداً لصرفها للمواطنين اعتباراً من اول الشهر مؤكدا ان مخزون السلع 3 أشهر في المحافظات خاصة المعرضة لسقوط أمطار.

وقال  احمد ‏كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن مديري ‏المديريات بالمحافظات أكدوا على وجود مخزون استراتيجي بكل ‏مخبز يصل إلى ثلاثة أيام من الدقيق بجانب   توافر ‏ أكثر من 25 سلعة تموينية  كما يتم ضخ يوميا  4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن أرز و100 طن مكرونة.


وزير التموين

مخزون السلع

السلع بالمحافظات المعرضة لسقوط أمطار

مخزون السلع الغذائية

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