التعليم تحدد خطوات للمدارس لحماية الطلاب حال سقوط أمطار

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وإجراءات للمدارس في حالة سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن هناك تعليمات لمديرى المدارس تضمن تطبيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حرصاً على سلامة الطلاب وتوعية التلاميذ وإحكام غلق النوافذ فى الفصول وعدم تواجد الطلاب فى أماكن مرتفعة والابتعاد عن أماكن تجمع المياه وخروجهم ونزولهم من الطوابق العلوية بشكل منتظم مع تفعيل المتابعة اليومية والابتعاد عن أسلاك الكهرباء.



وشددت الوزارة، على أن إجراءات حماية الطلاب من الأمطار، تمثلت فى فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات تماما والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير مآخذ التيار الكهربى التالفة ومراجعة زجاج النوافذ والأبواب والأسوار والسلالم، ومراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك بواسطة مسئول الصيانة بالمدرسة.



وأوضحت الوزارة، أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أى مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر، وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار، وتقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة فى الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم أو تعرضهم لصعق الكهرباء، و قيام الإذاعة المدرسية بدورها لتوعية للمجتمع المدرسى بكيفية التعامل مع الأمطار، وكيفية تجنب المخاطر خصوصا فى الأماكن ذات الطبيعة الخاصة كالقرى، و عدم العبث بمياه الأمطار خوفا من وجود أى خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحة.



تواصل كافة المحافظات رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي تشهدها بعض المحافظات طبقاً لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.