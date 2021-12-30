التعليم تنتهى من تجهيزات امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل والشهادة

كتب محمود طه حسين

انتهت المديريات والإدارات التعليمية من الاستعدادات التى تسبق امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث وضعت الإدارات أسئلة امتحانات الترم لطلاب النقل من الصف الخامس الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، إضافة إلى وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من قبل المديريات التعليمية، كما تمت طباعة أسئلة الامتحانات وتجهيزها مع تشكيل الكنترولات.



ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول طلاب النقل والشهادة الإعدادية فى النصف الثانى من يناير المقبل.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قالت إنه سيتم استكمال مناهج العلوم والرياضيات المقررة على رابعة ابتدائى، للفصل الدراسى الأول فى الترم الثانى، موضحة أنه بعد استكمال تدريس محتوى مقررات الترم الأول فى العلوم والرياضيات لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى فى الترم الثانى بعد منتصف العام الدراسى سوف ننتقل بالتلاميذ لدراسة محتوى الترم الثانى فى العلوم والرياضيات، على أن يتعلم التلاميذ منه أقصى قدر حتى نهاية العام، ثم نستكمل ما تبقى من مناهج الترم الثانى فى العلوم والرياضيات بعد الإجازة الصيفية.