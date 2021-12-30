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شيخ الأزهر مهنئا المسيحيين بأعياد الميلاد: نسأل الله أن يشملنا بالمحبة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:58 م
شيخ الأزهر مهنئا المسيحيين بأعياد الميلاد: نسأل الله أن يشملنا بالمحبة فضيلة الإمام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف
كتب لؤى على

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قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص التهاني بأعياد الميلاد، وقال فى تهنئة نشرتها صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك جاء نصها:

خالص التهاني بأعياد الميلاد إلى الأصدقاء: البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس الأساقفة جاستن ويلبي، والبطريرك برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب، سائلًا الله تعالى أن يشمل عالمنا بالسلام والمحبة والأخوة، وأن يُجنبنا ويلات الحروب والكراهية.

و فى تصريحات سابقة له، شدد شيخ الأزهر على إن الأديان السماوية هى أولاً وأخيراً ليست إلا رسالة سلام إلى البشر، بل هى رسالة سلام إلى الحيوان والنبات والطبيعة بأسرها.
 
وقال فضيلته إن الإسلام لا ينظر لغير المسلمين من المسيحيين واليهود إلا من منظور المودة والأخوة الإنسانية، وهناك آيات صريحة فى القرآن تنص على أن علاقة المسلمين بغيرهم من المسالمين لهم - أياً كانت أديانهم أو مذاهبهم - هى علاقة البر والانصاف.

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