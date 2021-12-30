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اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022

الخميس، 30 ديسمبر 2021 09:00 ص
اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تستمر مديريات التضامن الاجتماعى فى تلقى طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2022، وحتى يوم 20 يناير المقبل على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 فى نقاط محددة:

1ـ إقرار قانونى من المرشحة بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بوزارة التضامن "مديرية، إدارة اجتماعية وحدة اجتماعية" حاليا أو سابقا. 

2ـ بحث اجتماعى قصصى يظهر ظروف الحالة تفصيلا.

3- قيد عائلى للأسرة وذلك للتأكد من صحة عدد الأبناء.

4- جميع المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة بالاستمارة.

5- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى للمرشحة وجه وظهر فى صفحة واحدة.

6- صورة من مؤهل الأم أو صورة من شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة.

7- صورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة.

8- صورة شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومى لهم.

9- صورة من قسيمة الزواج أو صورة شهادة الوفاة للأرملة.

10- صورة قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقة.

11- صورة من شهادة التأهيل للأم من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الابن من ذوى الاحتياجات الخاصة.

12- عدد 2 صورة شخصية للمرشحة حديثة ملون.

13- التأكيد على أن يدون بالاستمارة رقم تليفون صحيح للمرشحة - هاتف محمول.


التضامن

مسابقة الام المثالية 2022

شروط مسابقة الام المثالية 2022

أوراق مسابقة الام المثالية 2022

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