اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة القاهرة تبدأ انشاء معمل مرجعى للفيروسات والإنتاج المبدئى للقاحات قبل تصنيعها

الخميس، 30 ديسمبر 2021 11:28 ص
جامعة القاهرة تبدأ انشاء معمل مرجعى للفيروسات والإنتاج المبدئى للقاحات قبل تصنيعها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعا لمناقشة إنشاء معمل مرجعي للفيروسات وبيت لحيوانات التجارب بنوعيها الكبيرة والصغيرة، وإنتاج أدوات ووسائل للإنتاج المبدئي للقاحات قبل بداية تصنيعها، وذلك مع توقع زيادة نسبة الفيروسات والأمراض المعدية نتيجة التغير المناخي.
 
حضر الاجتماع، المشرف على شؤون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء كليات الهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والنانو تكنولوجي، ووكيلة كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس قسم الباثالوجيا الإكلينيكية، ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب، ومدير وحدة مكافحة العدوى بقصر العيني.
 
وناقش الاجتماع، أهمية إنشاء معمل مرجعي للفيروسات وبيت لحيوانات التجارب ليكون معملا متكاملا للكشف عن الفيروسات، وحصنا ضد الأمراض المعدية والفيروسات المتوقع أن يحدث بها طفرات، وتحديد نوعية هذه الطفرات وتأثيرها على صحة الإنسان والحيوان.
 
كما تناول الاجتماع، تزويد المعمل المرجعي بالإمكانيات اللازمة والخدمات المتكاملة التي قد تساهم في مرحلة ما قبل الإنتاج، والقدرة على تصنيع الأمصال واللقاحات الحديثة ويكون لها استجابة سريعة للكشف عن أي تحورات قد تنشأ الآن أو في المستقبل مثل الإنفلونزا وكوفيد 19، والعديد من الفيروسات التي تصيب الحيوانات وقد تسبب أضرارا بالغة في الثروة الحيوانية مثل أنفلونزا الطيور وبعض الفيروسات التي تصيب الماشية.
 

التعليم العالى

جامعة القاهرة

انتاج اللقاحات

اخبار مصر

محمد الخشت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ينظم حفل تكريم أوائل الفصول الدراسية.. الجمعة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 08:11 م

أستاذ أشعة بجامعة القاهرة: الملك أمنحتب توفى فى الثلاثينات من عمره بكامل صحته

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:30 ص

بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة التكنولوجية و"العامة للمستشفيات" والمعاهد التعليمية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:18 م

10 معلومات عن أكبر مجمع طبى للأطفال فى الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 07:00 ص

خالد عبد الغفار: كورونا أكدت قدرات جامعة القاهرة الطبية فى مواجهة الجائحة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 04:50 م

بحضور وزير التعليم العالى ورئيس العربية للتصنيع ومحافظ الجيزة.. وضع حجر أساس أكبر مجمع طبى للأطفال بالشرق الأوسط بجامعة القاهرة.. الخشت: تكلفته 3.4 مليار جنيه.. عبد الغفار: ينضم للمنظومة الصحية خلال 3 سنوات

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:30 م

جامعة القاهرة: مجمع الأطفال الجديد يجمع بين المجانية والعلاج بأجر فى تقديم الخدمات

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:11 م

نقابة المعلمين: وفد جمعية المعلمين الإماراتيين يزور جامعة القاهرة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:07 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة