أخبار 24 ساعة..تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا بالمحافظات بتكلفة 1.6 مليار جنيه

وليد عبد السلام

أخبار 24 ساعة، هي سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التعليم العالي يقرر إغلاق كيان وهمي بدمياط لمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص

التعليم العالى: تعديل قانون تنظيم الجامعات ينطبق على الدرجات الثلاث بالمعاش

محافظ القاهرة ومساعد أول رئيس الوزراء يتفقدان أعمال تطوير حدائق الفسطاط.. صور

الرى: جهود جبارة ومشروعات كبرى تنفذها الدولة بالصعيد لتوفير حياة كريمة للمواطنين