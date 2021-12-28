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أخبار 24 ساعة..تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا بالمحافظات بتكلفة 1.6 مليار جنيه

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة..تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا بالمحافظات بتكلفة 1.6 مليار جنيه مجازر ـ أرشيفية
وليد عبد السلام

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أخبار 24 ساعة، هي سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

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