التعليم العالى: تعديل قانون تنظيم الجامعات ينطبق على الدرجات الثلاث بالمعاش

كتب: محمد صبحى

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة أن التعديل الذى تم إدخاله على قانون تنظيم الجامعات ينطبق على أعضاء هيئة التدريس بالمعاش بالدرجات العلمية للفئات الثلاثة، سواء أستاذ متفرغ أو أستاذ مساعد متفرع ومدرس متفرغ.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التعديل يمنح الفئات الثلاثة الميزة بحيث يستطيع أن يجمع بين المكافأة والمعاش.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، شهدت الموافقة على 3 مشروعات قوانين فى مجموع موادهم، تتمثل فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وأخيرا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

جاء مشروع القانون الأول بتعديل القانون رقم 49 لسنة 1972، وسط إشادة نيابية واسعة حيث اعتبره النواب إنصافا لأعضاء هيئة التدريس المتفرغين وتكريما لهم وبمثابة شهادة تقدير لهم، فيما طالب البعض بالمساواة بين الأساتذة المتفرغين والأساتذة العاملين فى تولى المناصب الإدارية، وطالب البعض الآخر برفع سن المعاش لأساتذة الجامعات.