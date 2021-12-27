وزير التعليم العالي يقرر إغلاق كيان وهمي بدمياط لمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم ب مزاولة العملية التعليمية دون ترخيص

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة أكاديمية حورس، والكائن مقرها فى (المنطقة المركزية - دمياط الجديدة - محافظة دمياط)، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة في العديد من المجالات ومنها (الباطنة والجراحة، رعاية صحية، حالات حرجة وطوارئ، مكافحة عدوي، سيكولوجيا النمو، الاستشعار عن بُعد وغيرها)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما خاطب محافظ دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد د. عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى مواقع التواصل الخاصة بالوزارة.