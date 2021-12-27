وزير الكهرباء: سنشهد مشروعات عملاقة أخرى مثل محطة بنبان في القريب العاجل

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه عندما تولى المسؤولية، كلفه الرئيس بأن الكهرباء مسألة أمن قومي ولا بد من التغلب على مشكلاتها بشكل جذري، موضحًا: "وضعنا بعض الحلول لإنتاج الطاقة بخطة عاجلة وبعض المشروعات التي كانت موجودة ولكن كان هناك تباطؤ في تنفيذها ورفعنا كفاءة مشروعات أخرى".

وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، أن القطاع حصل على دفعة قوية من الدولة المصرية، والرئيس السيسي كان يتابع المشروع مرة كل أسبوع أو أسبوعين، مستطردًا: "رئيس الجمهورية في الماضي لم يكن يلتقي رئيس الجمهورية أيضا لكن هذا الأمر اختلف مع الرئيس السيسي".

وحول التصريحات الإيجابية التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات في صعيد مصر اليوم، قال: "أشكر السيسي على ما قاله في حقي، شهادة اعتزاز لجميع العاملين في قطاع الكهرباء، وبعض الوزارات الأخرى ساعدتنا وكان لها دور كبير في إنجاح مهمتنا".

ولفت، إلى أن محطة بنبان للطاقة في الشمسية تمتلك رابع أكبر قدرة على مستوى العالم، وبها مساحات لم يتم استغلالها بإضافة 500 ميجا وات: "ولسه هنكمل، نعتمد على القطاع الخاص في هذا المشروع، وهو صاحب الدور الأساسي، لأنه بنى المحطة مولها ويشغلها أيضا، لدينا منظومة متكاملة تم تحقيق كل أسباب النجاح فيها".

وأوضح، أن المحطة وفرت نحو 10 ألف فرصة عمل أثناء تشغيلها، كما ستتيح فرص عمل في الصيانة والإشراف عليها ولكن بأعداد أقل.

وأردف، أنه خلال السنوات السبع الماضية حدث تطور هائل في قدرات المقاولين والمصنعين في مصر للتعامل في مشروعات الكهرباء، مثل مشروعات سيمنز بل فتحت المجال لاكتساب الخبرات الهائلة للشركات المصرية في إنتاج الطاقة الكهربائية وسنرى مشروعات مثل محطة بنبان في مصر في القريب العاجل.