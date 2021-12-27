الرى: جهود جبارة ومشروعات كبرى تنفذها الدولة بالصعيد لتوفير حياة كريمة للمواطنين

كتبت أسماء نصار

- تأهيل ترع بأطوال 2000 كيلو متر وبتكلفة 6.50 مليار جنيه بمحافظات الصعيد

- تجديد 4179 منشأة على المجارى المائية بتكلفة 5 مليارات جنيه

- تطوير الرى بزمام 60 ألف فدان والتحول لنظم الرى الحديث بزمام 154 ألف فدان وتطوير شبكة المصارف فى 273 ألف فدان

- تنفيذ 338 منشأة للحماية من أخطار السيول وحفر (897) بئرا جوفيا، وإنشاء وتأهيل 252 محطة رفع

- تنفيذ أعمال فى مشروع تنمية جنوب الوادى بتكلفة 14 مليار جنيه

- إنشاء قناطر أسيوط بتكلفة 6 مليارات جنيه، والبدء قريباً فى تنفيذ مشروع قناطر ديروط

- إزالة أكثر من 10 آلاف حالة تعد بالصعيد بمساحة 1.20 مليون متر مربع

- إنشاء المركز الثقافى الأفريقى بمتحف النيل بأسوان والمسرح المكشوف الملحق به

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن الدولة المصرية تبذل جهوداً جبارة وتُنفذ مشروعات كبرى في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الوجه القبلى، فى إطار رؤية شاملة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح عبد العاطى أن مشروعات الموارد المائية والرى تقع فى قلب المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً، باعتبار المياه هى المحور الرئيسى للتنمية ، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الوجه القبلى ، حيث نفذت الوزارة خلال السنوات الماضية مشروعات كبرى لتحديث وتطوير شبكة الترع والمصارف والمساقى والرى الحقلى، وتأهيل محطات الرفع، والتوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظات الصعيد.

وأضاف أنه وفى مجال تطوير شبكة الرى والصرف العامة والخاصة والرى الحقلى .. تم تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال تصل إلى حوالى 2000 كيلومتر بتكلفة حوالى 6.50 مليار جنيه بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان ، كما تم إنشاء وإحلال وتجديد (4179) منشأة صناعية على المجارى المائية بتكلفة تصل إلى حوالى 5 مليار جنيه ، وتنفيذ أعمال لتطوير الرى فى الأراضى القديمة فى زمام 60 ألف فدان بتكلفة تصل إلى 828 مليون جنيه تم خلالها تطوير (968) مأخذ ومسقى ، والتحول لنظم الرى الحديث فى زمام 154 ألف فدان ، وتنفيذ أعمال إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى وتوسعة وتعميق المصارف المكشوفة وإنشاء وإحلال الأعمال الصناعية عليها فى زمام 273 ألف فدان.

كما تم تنفيذ (338) منشأة للحماية من أخطار السيول ، وحفر وإحلال وتجديد (892) بئر لتوفير المياه لما يقرب من مليون مواطن بمحافظات الوجه القبلى ، وتم تجهيز (240) بئر منها بالطاقة الشمسية والكهربائية ، وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل عدد (252) محطة رفع بإستثمارات تصل إلى 3.15 مليار جنيه ، مثل محطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا بتكلفة 150 مليون جنيه وتخدم زمام 63 ألف فدان ، كما تم تنفيذ أعمال بالهيئة العامة للسد العالى وخزان اسوان بقيمة 913 مليون جنيه ، والعمل على تنفيذ مسار الترعة الفرعية رقم ٤ ودليل 3، 4 بمشروع تنمية جنوب الوادى بتكلفة تصل لحوالى 14 مليار جنيه.

وفى مجال تطوير منشآت الرى الكبرى بالوجه القبلى فقد تم تنفيذ مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية الواقعة على نهر النيل بتكلفة تصل إلى 6 مليار جنيه ، وسيتم البدء قريباً فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام حوالي 1.60 مليون فدان فى خمسة محافظات بالصعيد هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، وتنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر اسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل.

كما قامت وزارة الموارد المائية والرى بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

وفى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى فقد تم إزالة أكثر من ١٠ آلاف حالة تعدى بمساحة تصل إلى حوالى 1.20 مليون متر مربع.