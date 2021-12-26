حصاد الوزارات.. مطار القاهرة يستقبل 700 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا اليوم

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الأعلى للجامعات يقرر منع دخول الامتحانات للطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا
القومية للأنفاق: معدلات تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد تصل 30%
الصحة: 83.2% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل
التعليم: شراء الكتب المطورة بالصفوف الأولى إجباريا لطلاب مدارس اللغات
الرؤية والإنجاز.. تنفيذ 48 مشروعا لإنتاج الكهرباء وإضافة 27 ألف ميجا وات
وزير الزراعة: مصر تشهد نهضة زراعية بعهد الرئيس السيسى وتوشكى من أهم المشروعات
التعليم العالى: معهد بحوث الإلكترونيات يوقع عقود عدد من المشروعات البحثية
الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا الجمعة المقبلة
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