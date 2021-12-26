اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. مطار القاهرة يستقبل 700 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا اليوم

الأحد، 26 ديسمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. مطار القاهرة يستقبل 700 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا اليوم لقاح أسترازينيكا
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
 
الأعلى للجامعات يقرر منع دخول الامتحانات للطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا
 
القومية للأنفاق: معدلات تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد تصل 30%
 
الصحة: 83.2% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل
 
التعليم: شراء الكتب المطورة بالصفوف الأولى إجباريا لطلاب مدارس اللغات
 
الرؤية والإنجاز.. تنفيذ 48 مشروعا لإنتاج الكهرباء وإضافة 27 ألف ميجا وات
 
وزير الزراعة: مصر تشهد نهضة زراعية بعهد الرئيس السيسى وتوشكى من أهم المشروعات
 

 


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