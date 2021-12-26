الرؤية والإنجاز.. تنفيذ 48 مشروعا لإنتاج الكهرباء وإضافة 27 ألف ميجا وات

كتبت رحمة رمضان

كشف كتاب "الرؤية والانجاز" الذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، التى نفذتها الدولة خلال هذه الفترة والتى من بينها مشروعات انتاج الكهرباء تم تنفيذ ما يقرب من 48 مشروعا.

وأوضح كتاب "الرؤية والانجاز"، أن تم تنفيذ عدد 48 مشروعا من مشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية بقيمة إجمالية بلغت 271 مليار جنيه، لإضافة 27 الف 201 ميجا وات، موضحا أن أبرز هذه المشروعات محطات سيمنس الألمانية العملاقة الثلاثة بقدرة 14 الف 400 ميجا وات ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقع المحطات الثلاث فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، وتعتمد على 24 توربينة من توربينات سيمنس الغازية طراز H-Class والتى تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التى تتسم بها، علاوة على توفير 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولّدات و244 مُبادل حرارى إلى جانب ثلاثة من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز GIS بقدرة 500 كيلو فولت.

كما توفر المحطات الثلاث الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن عند تنفيذها بالكامل، كما إنها ستُمكنّ مصر من توفير حوالى 1,3 مليار دولار سنوياً نتيجة التوفير فى استهلاك الوقود، وبالإضافة إلى هذا، وتساهم فى توفير إمدادات طاقة تتسم بالاستدامة والاستقرار بما ينعكس إيجابياً على اقتصاد مصر والتى تتمتع بأهمية بالغة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".