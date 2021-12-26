القوى العاملة تشارك فى حفل قداس عيد الميلاد المجيد بالإسكندرية

كتبت ـ آية دعبس

شاركت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية بوفد رفيع المستوى من القيادات والكوادر الرسمية بالمديرية في حفل قداس عيد الميلاد المجيد، وكان علي رأس الوفد نائبا عن وزير القوي العاملة محمد سعفان، وكيل الوزارة مدير المديرية ياسر سعيد، وقدم الوفد التهنئة للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة .

ترأس الحفل القداس نيافة رئيس اساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامي فوزي بكاتدرائية القديس مرقس الاسقفية بالإسكندرية.

ووجهت الكنيسة القبطية الشكر باسم البطريرك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة بمصر وباسم السنبودي المقدس وباسم شعب الكنيسة خالص الشكر لكل من حضر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وخصت الكنيسة بالشكر الرئيس السيسي، كما وجهت الشكر إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجميع التنفيذيين .

ضم وفد مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، ايفيت مدير إدارة التدريب، وصفاء فوزي من المكتب الفني بالمديرية، كما شارك في الاحتفال شخصيات رسمية ونواب وحزبيون.