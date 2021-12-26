اليوم السابع
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تسليم مدفن صحى آمن بسوهاج ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات بتكلفة 21 مليون جنيه

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:54 ص
تسليم مدفن صحى آمن بسوهاج ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات بتكلفة 21 مليون جنيه مدفن صحى - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اليوم تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة عن تسلم محافظة سوهاج اليوم الأحد للمدفن الصحى الآمن بمركز ومدينة دار السلام بعد الانتهاء من إنشاءه من جانب الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 21 مليون جنيه، ويأتى إنشاء هذا المدفن فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات، وذلك فى إطار سلسلة افتتاح المشروعات التنموية والخدمية الجديدة بمحافظات الصعيد بمشاركة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ضمن " أسبوع الصعيد " .
 
وقال شعراوى، في بيان اليوم، إن اللجنة المشكلة بقرار من وزير التنمية المحلية والتى تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحى للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقدى المرحلتين الأولى والثانية من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).(2020/2021)-(2021/2022)
 
وقال وزير التنمية المحلية، إن المدفن على مساحة 6 فدان وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحى وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، ويبلغ مساحة الخلية حوالى 3 فدان بمتوسط ارتفاع 4 متر من سطح الأرض للساتر الترابى و متوسط عمق 8م من قاع الخلية وتشمل عدد 5 طبقات عزل وحماية ، مضيفاً : كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن ، غرفة للمولدات تحتوى على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى ، وخزان وقود ومغسلة سيارات. كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
 
وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة من خلال الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التى يجرى تنفيذها حالياً فى مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماماً ضمن الخطة التى تشرف الوزارة على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.
 

مدفن صحى للمخلفات

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منظومة المخلفات

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سوهاج

الصعيد

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