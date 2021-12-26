الأعلى للجامعات يقرر منع دخول الامتحانات للطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا

كتب محمد صبحى

عقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وحضور رؤساء الجامعات.

وعلى مستوى أجندة اجتماع المجلس، صرح الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس وجه الشُكر لأسرة جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة د. محمود عبدربه القائم بعمل الرئيس التنفيذي للجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما رحب المجلس وقدم التهنئة للدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، واللواء طبيب أمين فؤاد رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي رئيس المجلس الأعلى للجامعات استعرض توصيات المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي عُقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجهًا بضرورة العمل على تنفيذ تلك التوصيات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتدى.

كما أكد وزير التعليم العالي على الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد، ووجه الوزير برفع حالة الاستعداد بكافة الجامعات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات، مؤكدا على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس أكد في اجتماعه على منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد، ويلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR يُقدم كل ثلاثة أيام في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي.

ووافق المجلس على دعم مستشفيات وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية، بأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الطبية، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات ومديريات الشئون الصحية أو هيئة الرعاية الصحية، بالمحافظات التي بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي بها.