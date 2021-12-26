اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 04:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأعلى للجامعات يقرر منع دخول الامتحانات للطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا

الأحد، 26 ديسمبر 2021 03:20 م
الأعلى للجامعات يقرر منع دخول الامتحانات للطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا اجتماع المجلس الأعلى للجامعات
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وحضور رؤساء الجامعات.
 
وعلى مستوى أجندة اجتماع المجلس، صرح الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس وجه الشُكر لأسرة جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة د. محمود عبدربه القائم بعمل الرئيس التنفيذي للجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما رحب المجلس وقدم التهنئة للدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، واللواء طبيب أمين فؤاد رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية. 
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي رئيس المجلس الأعلى للجامعات استعرض توصيات المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي عُقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موجهًا بضرورة العمل على تنفيذ تلك التوصيات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتدى.
 
كما أكد وزير التعليم العالي على الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد، ووجه الوزير برفع حالة الاستعداد بكافة الجامعات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات، مؤكدا على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.
 
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس أكد في اجتماعه على منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد، ويلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR يُقدم كل ثلاثة أيام في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي.
 
ووافق المجلس على دعم مستشفيات وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية، بأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الطبية، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات ومديريات الشئون الصحية أو هيئة الرعاية الصحية، بالمحافظات التي بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي بها.

امتحانات التيرم الاول

امتحانات الفصل الدراسى الاول

اخبار مصر

التعليم العالى

الجامعات

لقاح كورونا

الأعلى للجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تؤكد أحقية من سدد المصروفات كاملة أو جزء منها فى دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول.. الوزارة: رسوم الاختبارات للشهادة الإعدادية 158 جنيها.. و210 جنيهات للثانوية العامة للمرة الأولى والثانية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:00 ص

إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ"تجارة جامعة عين شمس".. صور

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:11 م

جدول امتحان الفصل الدراسى الأول للثانى الثانوى.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:27 ص

مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والإعدادية.. التعليم: الاختبارات تبدأ 15 يناير وتستمر 18 يوما.. استبعاد أعياد المسيحيين من جداول الامتحانات.. و5 فبراير انطلاق أول أيام إجازة نصف العام الدراسى

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:00 ص

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل والشهادات ببنى سويف

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 06:15 م

15 يناير بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الإسكندرية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 05:29 م

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التعليم استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول .. صور

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:08 م

كليات جامعة القاهرة تستعد لماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول.. إعلان الجداول للطلاب خلال أيام.. وعمداء الكليات: تبدأ 15 يناير.. إبراز بطاقة تطعيم كورونا قبل الدخول.. وممنوع التجمعات بعد انتهاء الاختبارات

الأحد، 19 ديسمبر 2021 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة