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القومية للأنفاق: معدلات تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد تصل 30%

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:00 م
القومية للأنفاق: معدلات تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد تصل 30% المونوريل
كتب ـ رضا حبيشى

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أكدت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق، أن معدلات تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد وصلت إلى حوالى 30%، وأنه يجرى تنفيذ برنامج مكثف لسرعة إنهائه ومخطط انتهاء تنفيذ المشروع نهاية 2022.

ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه من قبل تحالف شركتى الستوم العالمية وأوراسكوم للإنشاءات بأطوال 56 كم، شاملا 22 محطة علوية هى "الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية".

وتنفذ الدولة 2 خط مونوريل الأول، هو مشروع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط مع القاهرة الجديدة ومدينة نصر، والثاني مشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين بطول 42 كم سيربط مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين، وتصل أطوال الخطين إلى حوالى 96 كم، ويتولى تحالف المكاتب الاستشارية الأمريكي المصرى هيل إنترناشونال وحجى جروب القيام  بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر.

وتقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بالأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد، فيما تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ الأعمال الإنشائية وكافة الأعمال المدنية لمشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين، وستقوم شركة الستوم العالمية بتنفيذ وتركيب نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التى ستعمل خلال المشروعين عقب تنفيذهما، وتبلغ السرعة التصميمية للمونوريل 90 كم/س.

 


مونوريل العاصمة الادارية

المونوريل

العاصمة الادارية

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