اليوم السابع
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الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا الجمعة المقبلة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:20 م
الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا الجمعة المقبلة أحد المساجد المقرر افتتاحها
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف 18 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 11 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا ، و7 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 يوليو حتى تاريخه  446 مسجدًا، منها  382  مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و64 مسجدًا صيانة وترميمًا.
ونشرت الوزارة في بيان اليوم قائمة بأسماء المساجد المقرر افتتحاها على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسوان
1.الرحمن – نجع جمعة أبو على – البصالى – كوم أمبو
2.الأشراف – نجع العرب – حاجر إدفو
مديرية أوقاف الأقصر
3.الإمام البخارى – النمسا - اسنا
4.الظاهرى – نجع الظاهرى - الطود
 
مديرية أوقاف البحيرة
 
5.البحرى كوم شريك - كوم حمادة
 
مديرية أوقاف الشرقية
 
6.الفتح – فرغان – ديرب نجم
 
مديرية أوقاف بنى سويف
 
7.زعزوع – ميانة – اهناسيا
 
مديرية أوقاف الغربية
 
8.البهوت – المحلة الكبرى
9.السلام – فيشا سليم - طنطا
 
مديرية أوقاف الدقهلية
 
10.التوحيد – أبو زاهر – مركز شربين
 
مديرية أوقاف دمياط
 
11.الكبير – عزبة 5 كفر سعد
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الإسكندرية
 
1.الفتح – بنجر السكر – القرية المركزية
2.على بن أبى طالب – نجع إدريس –– العامرية 2
مديرية أوقاف أسوان
 
3.الفردوس – الخلاصاب – أبو الريش قبلى – مركز أسوان
 
مديرية أوقاف الدقهلية
 
4.بنيامين – عزبة بنيامين – مركز شربين
 
مديرية أوقاف الغربية
 
5.العمايرة الجديد – العتوة القبلية – مركز قطور
 
مديرية أوقاف قنا
 
6. نجع السبيل بناحية طوخ – مركز نقادة
 
مديرية أوقاف الأقصر
7.القرية النموذجية بالقرنة الجديدة بمركز ومدينة القرنة ( حسن فتحي)

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