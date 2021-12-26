الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا الجمعة المقبلة

كتب على عبد الرحمن

تفتتح وزارة الأوقاف 18 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 11 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا ، و7 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 يوليو حتى تاريخه 446 مسجدًا، منها 382 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و64 مسجدًا صيانة وترميمًا.

ونشرت الوزارة في بيان اليوم قائمة بأسماء المساجد المقرر افتتحاها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1.الرحمن – نجع جمعة أبو على – البصالى – كوم أمبو

2.الأشراف – نجع العرب – حاجر إدفو

مديرية أوقاف الأقصر

3.الإمام البخارى – النمسا - اسنا

4.الظاهرى – نجع الظاهرى - الطود

مديرية أوقاف البحيرة

5.البحرى كوم شريك - كوم حمادة

مديرية أوقاف الشرقية

6.الفتح – فرغان – ديرب نجم

مديرية أوقاف بنى سويف

7.زعزوع – ميانة – اهناسيا

مديرية أوقاف الغربية

8.البهوت – المحلة الكبرى

9.السلام – فيشا سليم - طنطا

مديرية أوقاف الدقهلية

10.التوحيد – أبو زاهر – مركز شربين

مديرية أوقاف دمياط

11.الكبير – عزبة 5 كفر سعد

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الإسكندرية

1.الفتح – بنجر السكر – القرية المركزية

2.على بن أبى طالب – نجع إدريس –– العامرية 2

مديرية أوقاف أسوان

3.الفردوس – الخلاصاب – أبو الريش قبلى – مركز أسوان

مديرية أوقاف الدقهلية

4.بنيامين – عزبة بنيامين – مركز شربين

مديرية أوقاف الغربية

5.العمايرة الجديد – العتوة القبلية – مركز قطور

مديرية أوقاف قنا

6. نجع السبيل بناحية طوخ – مركز نقادة

مديرية أوقاف الأقصر

7.القرية النموذجية بالقرنة الجديدة بمركز ومدينة القرنة ( حسن فتحي)