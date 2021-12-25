حصاد الوزارات.. الصحة: توفير 20.4 مليون عبوة ألبان أطفال وصرفها مجانا بـ2021

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد الوزارات.. الصحة: توفير 20.4 مليون عبوة ألبان أطفال وصرفها مجانا بـ2021السبت، 25 ديسمبر 2021 05:00 م
وزارة الصحة - أرشيفية
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