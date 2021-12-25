اليوم السابع
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السبت، 25 ديسمبر 2021 05:38 م
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حصاد الوزارات.. الصحة: توفير 20.4 مليون عبوة ألبان أطفال وصرفها مجانا بـ2021

السبت، 25 ديسمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: توفير 20.4 مليون عبوة ألبان أطفال وصرفها مجانا بـ2021 وزارة الصحة - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
وزير الكهرباء يكشف لـ"اليوم السابع" أسعار شحن السيارات الكهربائية بدءًا من يناير
 
التعليم توضح آلية تنفيذ المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى
 
الصحة: توفير 20.4 مليون عبوة ألبان أطفال وصرفها بالمجان خلال عام 2021
 
وزير التنمية المحلية: 5.4 مليار جنيه تكلفة مشروعات المرحلة التمهيدية لحياة كريمة
 
غدا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة والصغرى بالقاهرة 11 درجة
 
أمطار وشبورة ورياح وصقيع.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل
 
التموين توجه بضبط النظام الإلكترونى الخاص بمنظومة صرف السلع
 
القوى العاملة: صرف 1.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالمنيا
 
التضامن تطلب الحكم الشرعى فى جواز استرداد أملاك الطفل المكفول حال وفاته
 
الزراعة تتابع منظومة توزيع الأسمدة ومراكز تجميع الألبان بالغربية
 
الصحة: 1139 مشروعا بالوزارة بـ27.6 مليار جنيه منذ يونيو 2014
 
كيف تتعامل مع الماس الكهربائى.. اعرف نصائح جهاز تنظيم الكهرباء
 
الطاقة الذرية توضح التقنيات الإشعاعية فى الحفاظ على التراث الثقافى
 
جهاز تنظيم الكهرباء ينشر ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية
 

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