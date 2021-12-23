مكملات غذائية تساعد فى محاربة الشيخوخة المبكرة.. منها حمض الفوليك

إذا كنت تعانى من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على بشرتك مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، فستكون أفضل خيارات المكملات الغذائية لديك لإبطاء الشيخوخة هو الحصول على العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، وفقا لما نشره موقع " eatthis".
المكملات الغذائية لإبطاء الشيخوخة :
فيتامين ب 12 وحمض الفوليك
أنت بحاجة إلى هذين المغذيين لإنتاج ناقلات عصبية تسمح بالاتصال بين خلايا الدماغ، إن نقصها وانخفاض مستويات الناقلات العصبية يؤدي إلى الاكتئاب ، والقلق ، والتعب ، وانخفاض التركيز ، والتدهور المعرفي ، وقلة النوم .
أوميجا 3
أحماض أوميجا 3 الدهنية هي لبنة أساسية في بناء الدماغ وقد أظهرت الدراسات أن أوميجا 3 قد تقلل من خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن ، تعد الأسماك والمأكولات البحرية من أفضل مصادر الغذاء لـ DHA و EPA
فيتامين د
معظم الأشخاص يعانون من نقص فيتامين (د) ، وإن التقدم في السن يعرضنا لخطر أكبر للنقص بسبب التغيرات الأيضية المرتبطة بالعمر . يُطلق عليه "فيتامين أشعة الشمس" لأنه ينتج في الجلد عن طريق التعرض لأشعة الشمس ، يلعب فيتامين د دورًا رئيسيًا في صحة المناعة وصحة العضلات وصحة القلب ، وهي كلها مخاوف لدى كبار السن.
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