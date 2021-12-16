اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:24 م
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يزيد شيخوخة الجلد ويشعرك بالتعب.. اعرف أضرار الإفراط فى السكر

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:00 م
يزيد شيخوخة الجلد ويشعرك بالتعب.. اعرف أضرار الإفراط فى السكر الافراط فى السكر يضر صحتك
كتبت أمل علام

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كشفت الدكتورة ديريا أولودوز أخصائية طب الأعصاب التركية، فوائد التخلى عن استهلاك السكر، حيث تشير الخبيرة إلى أن نصف موزة تحتوى على كمية السكر التى يحتاجها الجسم فى اليوم، وأن زيادة هذه الكمية مضر للجسم.

وتنصح الخبيرة بالامتناع عن استهلاك السكر على الأقل مدة أسبوعين، لكى يشعر الإنسان بتغيرات إيجابية فى حالته الصحية.

وأكدت أنه بعد تناول السكر يزداد الشعور بالتعب، لأن الإفراط بتناول السكر يقلل إنتاج هرمونات الإندروفين والسيروتونين، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة RIA Novosti.

وأضافت يسبب السكر شيخوخة الجلد وجفافه وظهور حب الشباب، ويسبب ارتفاع مستوى الأنسولين لدى الرجال، ما يؤدى إلى انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون، كما أن الإفراط فى استهلاك السكر يسبب تراكم الدهون على جدران الأوعية الدموية وآلاما فى المفاصل.

وقالت "الكربوهيدرات البسيطة، هى سم للدماغ، وعندما يعتاد على الإفراط فى تناول السكر يصبح كسولا، لأنه يستخدم مصدرا واحدا للطاقة".

وأوضحت "إذا كان الشخص ينوى أكل حلوى معينة، فعليه تناولها مع مصدر للبروتين، مثل الزبادى والحليب واللوز والبندق، لأن هذا يمنع الارتفاع المفاجئ لمستوى السكر بالدم وإنتاج الأنسولين بكميات كبيرة".

 


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