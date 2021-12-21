اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:38 ص
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أخبار 24 ساعة.. تطعيم أكثر من 8 ملايين طفل ضد شلل الأطفال فى اليوم الأول للحملة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. تطعيم أكثر من 8 ملايين طفل ضد شلل الأطفال فى اليوم الأول للحملة الطقس ، صورة الارشيفية
إعداد مدحت وهبة

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ينشر اليوم السابع، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

التضامن: توجيهات لحماية العمالة غير المنتظمة.. وتكلفة الدعم 6 مليارات جنيه

الصحة: غرفة الأزمات لم ترصد أى وفيات أو إصابات بسبب موجة التقلبات الجوية

استئناف الدراسة غدا بالقاهرة والجيزة بعد تحسن الأحوال الجوية

التعليم تنسق مع البريد لتفعيل خدمة سداد مصروفات الطلاب استعدادا للامتحانات

 


الارصاد

البحوث الفلكية

حالة الطقس

فصل الشتاء

موجة الطقس

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