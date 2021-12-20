البحوث الفلكية: غدا الانقلاب الشتوى.. ويستمر 88 يوما و 23 ساعة و 35 دقيقة

كتب محمود راغب

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن غدا الثلاثاء 21 ديسمبر، هو يوم الإنقلاب الشتوى، حيث يحدث الانقلاب الشمسي الشتوي في هذا اليوم حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس وتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا .

والحسابات الفلكية أشارت إلى أن الاعتدال الخريفى بدأ الأربعاء 22 سبتمبر وطوله بلغ 89 يوم و 20 ساعة و 38 دقيقة، و يحدث الشتاء اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر ويبلغ طوله 88 يوم و 23 ساعة و 35 دقيقة.

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هذا اليوم يعتبر هو ذروة فصل الشتاء فلكيا (الانقلاب الشتوي) في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا (الانقلاب الصيفي) في النصف الجنوبي للكرة الأرضية .

وتابع المعهد، عندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى انه ابرد يوم في السنة لأن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية أما فلكيا فالأمر يتعلق بحركة الارض في مدارها حول الشمس ، لذلك فان ذروة الشتاء يمثل اقصى ميل لمحور دوران الارض في المدار علما بان الارض تكون اقرب الى الشمس نسبيا في الشتاء عنها في الصيف .

وقال المعهد، وبناءا عليه يكون ذروة الشتاء هو أقصر نهار في السنة كلها إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط ، في حين يطول الليل فيصل الى 14 ساعة تقريبا ، كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الافق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الانسان على الارض في هذه اللحظة اطول ما يمكن .