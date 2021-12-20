اليوم السابع
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التعليم تنسق مع البريد لتفعيل خدمة سداد مصروفات الطلاب استعدادا للامتحانات

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:37 م
التعليم تنسق مع البريد لتفعيل خدمة سداد مصروفات الطلاب استعدادا للامتحانات الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
كتب محمود طه حسين

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كشف صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه جار التنسيق مع هيئة البريد المصرى وشركة البريد المصرى وشركة فورى  للبدء في تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم، لطلاب الشهادات العامة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها 15 يناير المقبل.

وأوضح صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية، فى خطاب له، انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بتحصيل رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، سمحت للطلاب بسداد رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية حال قيام الطالب بسداد المصروفات الدراسية كاملة دفعة واحدة أو سداد قسط واحد منها.


التربيه والتعليم

وزاره التربيه والنعليم

دعم وتمويل المشروعات

مصروفات الطلاب

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